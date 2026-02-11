2026. február 12., csütörtök

Előd

EUR 378.35 Ft
USD 317.46 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Bankot robbantott a Skandi-nyertes

Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is

MH
 2026. február 11. szerda. 23:59
Megosztás

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint február 11-én megtartották a 7. heti Skandináv lottó sorsolást.

Bankot robbantott a Skandi-nyertes
Egy telitalálatos szelvény volt a skandináv lottón, óriási a nyereménye a szerencsés lottózónak
Fotó: MH

Első számsorsolás: 12 (tizenkettő), 16 (tizenhat), 19 (tizenkilenc), 20 (húsz), 25 (huszonöt), 29 (huszonkilenc), 33 (harminchárom).

Második számsorsolás: 3 (három), 12 (tizenkettő), 13 (tizenhárom), 14 (tizennégy), 15 (tizenöt), 21 (huszonegy), 26 (huszonhat).

Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 300 568 340 forint. 6 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 412 660 forint; 5 találatos szelvény 2278 darab, nyereményük egyenként 7970 forint; 4 találatos szelvény 36 992 darab, nyereményük egyenként 2540 forint.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink