Krónika
Bankot robbantott a Skandi-nyertes
Mutatjuk a nyerőszámokat és a nyereményeket is
Első számsorsolás: 12 (tizenkettő), 16 (tizenhat), 19 (tizenkilenc), 20 (húsz), 25 (huszonöt), 29 (huszonkilenc), 33 (harminchárom).
Második számsorsolás: 3 (három), 12 (tizenkettő), 13 (tizenhárom), 14 (tizennégy), 15 (tizenöt), 21 (huszonegy), 26 (huszonhat).
Nyeremények: 7 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 300 568 340 forint. 6 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 412 660 forint; 5 találatos szelvény 2278 darab, nyereményük egyenként 7970 forint; 4 találatos szelvény 36 992 darab, nyereményük egyenként 2540 forint.