A játszótéren fogták el a budapesti dílert

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és szabadságvesztést indítványoz egy 18 éves férfival szemben, aki Budapesten árulta a marihuánát, kiskorúaknak is; a dílert egy játszótéren fogták el - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a vádlott nem sokkal a 18. születésnapja előtt kezdett kereskedni - kis tételben - marihuánával, és kiskorúaknak is adott el a kábítószerből. A rendőrség 2 hónap múlva, 2025. március 12-én késő este egy játszótéren rajtaütött a már nagykorú vádlotton, akinél 15 simítózáras zacskóba adagolva, valamint egy nagyobb tasakba csomagolva marihuánát, illetve mérleget, cigarettapapírt, őrlőt, további tasakokat és 50 ezer forintot foglaltak le.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség a férfit - kiskorúakat is érintő, ezért kétrendbeli - kábítószer-kereskedelemmel vádolta meg. A kerületi ügyészség a vádlott fegyházbüntetésre ítélését indítványozza, enyhébb büntetésre csak teljes körű beismerés esetén van lehetőség - közölték.