Végzetes akció a tengeren: újabb részletek derültek ki

Az amerikai hadsereg szerint két ember meghalt hétfőn egy amerikai légicsapásban, amelyet egy vélhetően kábítószer-csempészeket szállító motorcsónak szenvedett el.

Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, kábítószert szállító gyorshajókat. A hivatalos adatok szerint körülbelül 40 támadásban közel 130 ember halt meg (képünk illusztráció)

Egy harmadik személy túlélte a támadást - közölte hétfőn az amerikai haderő déli parancsnoksága (Southcom) az X közösségi média platformon. A túlélő felkutatására az amerikai parti őrséget riasztották.

A hajót egy terrorista szervezetként megjelölt csoport üzemeltette - számolt be a Southcom, hozzátéve, hogy a hírszerzési információk szerint a vízi jármű egy ismert kábítószer-csempész útvonalon haladt.

