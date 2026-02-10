Krónika
Végzetes akció a tengeren: újabb részletek derültek ki
Az amerikai hadsereg egy gyanús motorcsónak ellen lépett fel
Egy harmadik személy túlélte a támadást - közölte hétfőn az amerikai haderő déli parancsnoksága (Southcom) az X közösségi média platformon. A túlélő felkutatására az amerikai parti őrséget riasztották.
A hajót egy terrorista szervezetként megjelölt csoport üzemeltette - számolt be a Southcom, hozzátéve, hogy a hírszerzési információk szerint a vízi jármű egy ismert kábítószer-csempész útvonalon haladt.
Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, kábítószert szállító gyorshajókat. A hivatalos adatok szerint körülbelül 40 támadásban közel 130 ember halt meg.