Végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól

Meghitt, szűk körű temetésen búcsúznak a legendás énekestől a szerettei, nagyjából pár tucatnyi, igazán közeli hozzátartozó valamint zenészbarátai és pályatársai. A szertartás kezdetére már több százan gyűltek össze a Farkasréti temetőben.

A Hungária oszlopos tagja, a hazai rock and roll úttörője több hétig tartó kórházi kezelés után hunyt el január 31-én, tüdőgyulladást követő szövődményekben. Az egész ország megrendült, mindenki egyetértett azzal, hogy egy ikont veszítettünk el. Múlt pénteken a Hősök terén tartottak nagyszabású megemlékezést a zenészről, ahol rajongók és pályatársak tömegével rótták le kegyeletüket. Február 10-én kedden a kora délutáni órákban pedig végső nyughelyére helyezik a legendát…

Feltételezhetően a családja kérésére – szűk körben kísérik utolsó útjára a Hungária énekesét. Fenyő Miklós temetése a Farkasréti temetőben zajlik ezekben a percekben. Családtagjai láthatóan megrendülten érkeztek a helyszínre. A ravatalozóban nagyjából félszáz igazán közeli hozzátartozó volt jelen.

A gyászolók egy-egy szál fehér rózsát hoztak magukkal. Fenyő Miklós lánya, Diána – vagy ahogy ő becézte: Dió – éppúgy a könnyeivel küzdött, ahogyan fia, Dávid is, akit csak Dáciként emlegetett a zenész. Előbbi szívbemarkoló búcsúbeszédet is mond, amit végül csak könnyek között tud befejezni. Imádott fiúunokája, Balázs is elbúcsúzott szeretett nagypapájától, akinek utolsó földi momentumait még az ég is megsiratta időnként.

Fenyő Miklós lánya könnyek között búcsúzott

„Imádta a nőket, de két szerelme volt. Egyik felvezette a világot jelentő deszkákra, a másik lekísérte” - kezdte Diána, majd így folytatta: „Az első az anyukám, lángoló szerelem volt. Most is együtt koccintanak a Szent Péter bárban és koccintanak az unokákra. A másik az ő nyuszikája. Ez szintén nagy szerelem volt, Erika mindvégig segítette a színfalak mögött” - folytatta gondolatait a könnyeivel küszködve a lánya, aki hozzátette: „Baliban, (az unokájában - a szerk.), az ő Mikulásában visszaköszön apu humora, szarkazmusa, vagánysága. Szeretlek, drága medvém!”

„Bizalmatlan ember volt, nehezen adta a lelkét. A közös múlt viszont fontos volt ahhoz, hogy mélyen érezzen valaki iránt - tette még hozzá beszédében Dió, aki a Hungária tagjaihoz is szólt: „Robi, Nova és Dolly, remélem, minden dalotokban és koncertjeiteken őrzitek majd apu álmait!”

Szikora Róbert ugyan a Hősök terén tartott megemlékezésen nem vett részt, a Farkasréti temetőbe eljött elköszönni régi barátjától. Ugyanúgy, ahogyan Szandi és férje, Király Viktor szülei, Miller Zoltán, Baby Gabi és DJ Dominique is lerótták kegyeletüket a zenész ikon előtt. Hozzájuk csatlakozott még jó pár valódi jampinak öltözött ismerős is.

Lánya megható szavai után felcsendült a „Míg a gyertya lángja ég” című klasszikus, ezután pedig elindult a tömeg a jampikirály végső földi nyughelye felé. A nagyjából kétszáz fős gyászoló tömeg minden tagja egy-egy fehér léggömböt kapott.

„A lufik az apukám halhatatlan lelkét jelképezik. Ahogy elröpülnek a végtelen felé, a lélek is tovább él. Nem búcsúzunk, a szeretetünk elkíséri aput, aki már előttünk jár!” - mondta a zenész lánya, miközben útjára engedték a résztvevők a fehér ballonokat az ég felé.

Végül a fehér rózsákat egyesével ráhelyezték a koporsóra, amit aztán lehelyeztek az „Örökzöld álom” dallamaira. A nagy hármas, Dolly, Szikora Róbert és Novai Gábor együtt állt oda az utolsó pillanatokra búcsúzni. Legtovább az R-Go sztárja maradt, aki percekig imádkozott lehunyt szemmel barátjáért, írja a Borsonline.