Krónika

Torlódások országszerte

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform

MH
 2026. február 10. kedd. 8:37
Az 52-es főúton, a 60-as km-nél lévő dunaföldvári Duna-hídon munkavégzés zajlik, a fél útpályát lezárták.

Torlódik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán, Biatorbágynál (képünkön), az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, a 2-es főúton, a Dunakeszi felől, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, a Budakalász felől, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán (Illusztráció)
Torlódik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán, Biatorbágynál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, a 2-es főúton, a Dunakeszi felől, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, a Budakalász felől, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

