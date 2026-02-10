Torlódások országszerte

Torlódik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán, Biatorbágynál (képünkön), az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, a 2-es főúton, a Dunakeszi felől, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, a Budakalász felől, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán (Illusztráció)

Torlódik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán, Biatorbágynál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán, a 2-es főúton, a Dunakeszi felől, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, a Budakalász felől, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!