Sürgős figyelmeztetést adott ki az IKEA

Áramütés veszélye miatt hívták vissza ezt a terméket. Az IKEA arra kéri a vásárlókat, akik megvették az érintett falilámpákat, hogy ne használják azokat, és vegyék fel velük a kapcsolatot.

Az IKEA arra kéri az összes vásárlót, aki az érintett NYMÅNE falilámpákat megvásárolta, hogy ne használja azokat, és vegye fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes visszatérítés érdekében. Gyártási hiba miatt a kábel szigetelése nem megfelelő, ezért áramütés veszélye áll fenn. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók - írja a Ripost.

Érintett IKEA termékek:

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér, cikkszám: 203.569.09

NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit, cikkszám: 504.152.24

NYMÅNE dupla falilámpa, fehér, cikkszám: 204.286.47

Érintett dátumbélyegzők (YYWW): A 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzők, a beszállító száma pedig 23241. A 2217 előtti és 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, vagy más beszállítói számmal rendelkező termékeket nem érinti a visszahívás.

Mit kell tenniük a vásárlóknak?

Az érintett NYMÅNE falilámpákkal rendelkező vásárlók ne használják tovább a terméket, hanem vigyék vissza azokat bármelyik IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak.

NYMÅNE fali-/olvasólámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyőben lévő matricán található (az izzót el kell távolítani).

NYMÅNE dupla falilámpa: A dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpa hátoldalán lévő matricákon található.

A vásárlók mindig húzzák ki a falilámpát a konnektorból, mielőtt hozzáérnek. Az IKEA továbbá arra kéri a vásárlókat, hogy terjesszék a visszahívás hírét, különösen, ha a visszahívott terméket valaki másnak ajánlották, kölcsönadták vagy eladták.

Milyen jogorvoslatra számíthatnak a vásárlók?

Az érintett termékek bármelyik IKEA áruházba visszavihetők, ahol a vásárlók visszakapják a teljes vételárat. A vásárlás tényét nyugtával vagy számlával igazolni nem szükséges. További részletek elérhetők az IKEA.hu weboldalon vagy az IKEA információs vonalán: +36 1 80 89 230.