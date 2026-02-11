"Európában ma az a kérdés, hogy mi marad a közéletből, ha a kereszténység kikerül az alapértelmezések közül"

"Európában nem az a kérdés, hogyan illeszkedik a hit a közéletbe, hanem az, hogy mi marad a közéletből, ha a kereszténység kikerül a társadalmi alapértelmezések közül" - ezt Fülöp Attila jelentette ki egy keddi, budapesti rendezvényen.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Kereszténység és politika címmel rendezett pódiumbeszélgetésen a budapesti Scruton V.P. közösségi térben 2026. február 10-én

Fülöp Attila a Szent István Intézet Kereszténység és politika című pódiumbeszélgetésén köszöntőjében azt mondta, a politika világa a demokráciában eleve nem örök érvényű ígéretekkel dolgozik, hanem a világ változásaira reflektálás a dolga, ezért a politikában a keresztény egyházaktól elvárható évezredes biztonság, stabilitás nem is feltételezhető.

Hozzátette, a politika alapvetően egy gyakorlati műfaj, az számít, amit megvalósítanak, és nem az, hogy mi hangzik el. "A tett a lényeg és nem az ígéret" - fogalmazott.

Kitért arra, érdemes megnézni, mi történt az elmúlt időszakban Lengyelországban - Európa legkeresztényibb országában -, ahol egyetlen kormányváltás megmutatta, mit jelent a kereszténység közpolitikai súlyának elvesztése és radikális újraértelmezése.

Felidézte: 2015 és 2023 között Lengyelországban egy kiegyensúlyozott állam-egyház együttműködés alakult ki, az egyház nem csupán vallási szereplőként, hanem társadalompolitikai referenciapontként is megjelent a lengyel társadalomban.

Úgy folytatta: Lengyelországban a kormányzati döntések több területen a hagyományos családmodellre és a keresztény értékrendre épültek, csakúgy, mint Magyarországon, és így - nem meglepő módon és ettől nem függetlenül - a lengyel kormány állandó nyomás alá került Brüsszelből.

Az államtitkár kiemelte: a magáról végig a keresztényi, jobboldali értékrendet hirdető Donald Tusk vezette kormány 2023-as hivatalba lépését követően azonnal megjelent a kormányprogramban és a nyilatkozatokban az állam világnézeti semlegességének radikális hangsúlyozása.

Fülöp Attila szerint a lengyel helyzet azért intő jel a számunkra, mert ugyanez a minta kezd kirajzolódni Magyarországon is.

"Itt is megjelent egy miniszterelnöki álmokat dédelgető politikus, aki kereszténynek és jobboldalinak tartja magát, közben világosan kimondja, hogy elvenné az egyházaknak járó állami támogatást, saját soraiban pedig LMBTQ- és energialobbistákat sorakoztat fel" - jelentette ki.

Az államtitkár azt mondta, ha egy a köz ügyeivel foglalkozó ember a keresztény identitását hangsúlyozza, de az első döntései az egyház intézményi mozgásterét szűkítik, akkor az egyház nem alap, hanem zavaró tényező számára. Szerinte "Lengyelország pontosan megmutatta ennek a logikának az egyenes következményeit".

"Amikor egy állítólagos keresztény vezetés a hatalomgyakorlásban már a globális vagy progresszív elvárásokhoz igazodik, akkor a keresztény eszme szerepe gyorsan megváltozik; előbb feltételessé, majd terhessé válik" - fogalmazott.

Az államtitkár idézte Sören Kierkegaard dán filozófust, aki szerint a korai egyház azért vált történelmi erővé, mert az ősi szeretetközösség nem pusztán tanítás maradt, hanem olyan új közösségi gyakorlatként jelent meg, amelyet a kor világi hatalma is kénytelen volt beilleszteni a saját rendjébe.

Fülöp Attila közölte: nem érdemes változtatni azon, hogy a kereszténység a közpolitika rendjét is meghatározó közösség maradjon, hiszen Európát is ez alakította, tartotta meg.