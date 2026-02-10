Krónika
Életet jelentő perceket spórol, ha ezen a magyar appon hívja a mentőket
Sokan talán nem is tudják, hogy létezik egy olyan applikáció, amellyel vészhelyzetben értékes percek nyerhetők
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az úgynevezett ÉletMentő applikációra. Az alkalmazás célja, hogy segítse a mentésirányítást az azonnali és pontos információszerzésben mentőhívás esetén, különösen olyan stresszes helyzetekben, amikor a hívó számára nehéz minden lényeges adatot elmondani – írja a duol.hu.
Mire használható az ÉletMentő applikáció?
- Segítségkérés egyetlen gombnyomással: a segélyhívás indításakor az alkalmazás automatikusan elküldi a pontos tartózkodási helyet és az előre megadott alapadatokat.
- Saját profil – előre kitölthető egészségügyi információk: például ismert betegségek, gyógyszerérzékenység vagy korábbi kezelések – így vészhelyzetben kevesebb kérdésre kell válaszolni, és a segítség felkészültebben érkezhet.
- Helymeghatározás és közeli segítség: az alkalmazás megmutatja a legközelebbi defibrillátort (AED), kórházat, rendelőt vagy gyógyszertárat, és segít a navigációban is.
- Elsősegély-útmutató: interaktív útmutatást nyújt arról, mit tegyen a mentők kiérkezéséig.
- Chatbot: gyors válaszokat ad a leggyakoribb kérdésekre.
Az életmentésnél minden perc számít. Az alkalmazás segít, hogy egyetlen pillanat se vesszen el: a pontos helyszín és a szükséges alapinformációk azonnali továbbításával a segítség felkészülten érkezhet.