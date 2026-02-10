Krónika
Dróngyártó létesítményt támadtak az orosz erők
Az incidens a herszoni régió Kijev által ellenőrzött részén történt
Az orosz támadás a herszoni régió Kijev által ellenőrzött részén történt (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Kherson Reg. Mil. Administration
Ezeket a drónokat egy helyi repülőklub területéről szállították le és indították fel – tette hozzá a mikolaivi földalatti műveletek koordinátora.
Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.