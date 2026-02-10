2026. február 10., kedd

Előd

Krónika

Dróngyártó létesítményt támadtak az orosz erők

Az incidens a herszoni régió Kijev által ellenőrzött részén történt

 2026. február 10. kedd. 8:48
Frissítve: 2026. február 10. 9:34
„A helyi hírszerzés szerint a robbanás epicentruma abban a környéken volt, ahol egy titkos pilóta nélküli repülőgép-összeszerelő üzemet állítottak fel műhelyekben” – idézte Szergej Lebegyevet, a Ria Novosztyi.

Dróngyártó létesítményt támadtak az orosz erők
Az orosz támadás a herszoni régió Kijev által ellenőrzött részén történt (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Kherson Reg. Mil. Administration

Ezeket a drónokat egy helyi repülőklub területéről szállították le és indították fel – tette hozzá a mikolaivi földalatti műveletek koordinátora.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

