2026. február 9., hétfő

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Ukrán pilóta nélküli légi járművek tucatjai vesztek oda

Megérkezett az éjszakai hadijelentés

MH
 2026. február 9. hétfő. 7:07
Megosztás

Hatvankilenc ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán Oroszország égboltján - ezt a Védelmi Minisztérium jelentése alapján közölte a Ria Novosztyi.

Ukrán pilóta nélküli légi járművek tucatjai vesztek oda
Hatvankilenc ukrán drónt lőttek le a február 8-i, vasárnapi éjszaka folyamán Oroszország égboltján - Képünkön robbanás egy dróntámadás után Kelet-Ukrajnában (illusztráció)
Fotó: AFP/STF

A hadsereg 28, 27-et a kurszki régióban, ötöt a belgorodi területen és hármat a Tula régióban semmisített meg.

Két drónt is eltaláltak Orjol és Kaluga megyében, valamint egyet-egyet az Asztrahán és a Voronyezs megyében.

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink