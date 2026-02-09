Krónika
Ukrán pilóta nélküli légi járművek tucatjai vesztek oda
Megérkezett az éjszakai hadijelentés
Hatvankilenc ukrán drónt lőttek le a február 8-i, vasárnapi éjszaka folyamán Oroszország égboltján - Képünkön robbanás egy dróntámadás után Kelet-Ukrajnában (illusztráció)
Fotó: AFP/STF
A hadsereg 28, 27-et a kurszki régióban, ötöt a belgorodi területen és hármat a Tula régióban semmisített meg.
Két drónt is eltaláltak Orjol és Kaluga megyében, valamint egyet-egyet az Asztrahán és a Voronyezs megyében.
Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.