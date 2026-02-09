Hatvankilenc ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán Oroszország égboltján - ezt a Védelmi Minisztérium jelentése alapján közölte a Ria Novosztyi .

Hatvankilenc ukrán drónt lőttek le a február 8-i, vasárnapi éjszaka folyamán Oroszország égboltján - Képünkön robbanás egy dróntámadás után Kelet-Ukrajnában (illusztráció)

A hadsereg 28, 27-et a kurszki régióban, ötöt a belgorodi területen és hármat a Tula régióban semmisített meg.

Két drónt is eltaláltak Orjol és Kaluga megyében, valamint egyet-egyet az Asztrahán és a Voronyezs megyében.

Az ukrán fegyveres erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.