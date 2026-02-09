Krónika
Újabb hidat kellett lezárni a magyar-szlovák határon
A forgalmat kerülőutakra terelik
Buda Gábor elmondta, a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatósága a vízszint emelkedése miatt szombaton az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat, hétfőn 13 órától pedig a Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti Szent Borbála közúti hidat zárta le.
A határt Balassagyarmaton vagy Parassapusztán lehet átlépni – tette hozzá.