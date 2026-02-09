2026. február 9., hétfő

Előd

Krónika

Újabb hidat kellett lezárni a magyar-szlovák határon

A forgalmat kerülőutakra terelik

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 21:44
Az Ipoly folyó áradása miatt hétfőn lezárták a magyar-szlovák határon lévő, Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti Ipoly-hidat; a térségben ez a második lezárt közúti híd – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel.

Fotó: Facebook/Nógrád vármegyei rendőrség

Buda Gábor elmondta, a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatósága a vízszint emelkedése miatt szombaton az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat, hétfőn 13 órától pedig a Drégelypalánk és Ipolyhídvég közötti Szent Borbála közúti hidat zárta le.

A határt Balassagyarmaton vagy Parassapusztán lehet átlépni – tette hozzá.

