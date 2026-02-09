Újabb részletek derültek ki a tragédiáról

Lopással gyanúsított meg a rendőrség egy férfit, aki elvihette a furcsa körülmények között eltűnt Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefonját.

Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy személyt, aki ellophatta a hetekkel ezelőtt rejtélyes módon eltűnt Egressy Mátyás telefonját – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából, tudta meg a Magyar Nemzet.

Mint írták, „a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van”.

Hazafelé tartott egy buliból, azóta sem látták

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. Akkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották a fiú fényképét, több szervezet és civilek is a keresésére indultak, és

nagyon sok jelzés érkezett arról, hogy látták vagy látni vélték a zavartan viselkedő fiatalt. Szóba került az is, hogy a fiú italába esetleg drogot kevertek.