Krónika

Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak

Több mint 50 ember vízbe fulladt vagy eltűnt, közöttük két csecsemő is van

MH/ MTI
 2026. február 9. hétfő. 18:37
Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak Líbia partjainál, az ENSZ hétfői tájékoztatása szerint 53 ember, köztük két csecsemő vízbe fulladt vagy eltűnt.

Felborult egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak
Fotó: Anadolu Agency via AFP/Riccardo De Luca

A csónakban 55-en utaztak, és a líbiai parti őrség csak két nigériai nőt tudott kimenteni a vízből. Az egyik túlélő a hatóságoknak azt mondta, vele utazott két kisbabája is.

A csónak csütörtökön indult el a Líbia északnyugati részén lévő Závja kikötővárosból és egy napra rá, Zuára térségében borult fel.

A világszervezet adatai szerint 2025-ben több mint 1300, Európa felé tartó illegális bevándorló halt meg vagy tűnt el a Földközi-tenger középső részén, idén januárban pedig ez a szám legkevesebb 375 volt, a mostani katasztrófával együtt pedig már mintegy 484 halálos áldozatról vagy eltűntről lehet tudni.

Líbia az ország vezetője, Moammer Kadhafi 2011-es megbuktatása után süllyedt káoszba, és vált a konfliktusok és a szegénység elől Európába menekülők egyik fő tranzitútvonalává.

