Krónika
Balesetek, torlódások hétfő reggel
Csak a szokásos hétfő reggeli csúcs
Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon, a 39-es és a 20-as km között, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban (Képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Fejér Bálint
Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon, a 39-es és a 20-as km között, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban.
Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, az M2-es autóúton, és a 2-es főúton, Dunakeszi térségében, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, illetve az 510-es és 51-es főúton, Dunaharaszti térségében.
