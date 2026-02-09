Balesetek, torlódások hétfő reggel

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Füzesabony térségében, egy személygépjármű és egy kamion összeütközött. A 111-es km-nél a külső sávot lezárták. Az M4-es autóúton, a 28-as km-nél, Üllő térségében két személyautó ütközött össze. A sérült járművek a leálló sávot foglalják el, 2 km-es a torlódás.

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon, a 39-es és a 20-as km között, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban (Képünk illusztráció)

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, az M2-es autóúton, és a 2-es főúton, Dunakeszi térségében, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, illetve az 510-es és 51-es főúton, Dunaharaszti térségében.



