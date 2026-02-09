2026. február 9., hétfő

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Balesetek, torlódások hétfő reggel

Csak a szokásos hétfő reggeli csúcs

MH
 2026. február 9. hétfő. 8:39
Megosztás

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Füzesabony térségében, egy személygépjármű és egy kamion összeütközött. A 111-es km-nél a külső sávot lezárták.
Az M4-es autóúton, a 28-as km-nél, Üllő térségében két személyautó ütközött össze. A sérült járművek a leálló sávot foglalják el, 2 km-es a torlódás.

Balesetek, torlódások hétfő reggel
Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon, a 39-es és a 20-as km között, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban (Képünk illusztráció)
Fotó: MH archív/Fejér Bálint

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon, a 39-es és a 20-as km között, az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban.

Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, az M2-es autóúton, és a 2-es főúton, Dunakeszi térségében, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton, Maglódnál, illetve az 510-es és 51-es főúton, Dunaharaszti térségében.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink