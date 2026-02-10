Az európai politikában jelentős különbség alakult ki a politikai elit és a hétköznapi emberek elképzelései között - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Budapest Global Dialogue 2026 hétfői megnyitóján tartott, "A civilizációs önbizalom helyreállítása: mely értékek biztosítják jövőnket?" nevű panelbeszélgetésen. Orbán Balázs arról is beszélt, hogy a közösségi médiaplatformok algoritmusai ma már közvetlen hatással vannak arra, milyen politikai tartalmakkal találkoznak az állampolgárok, ami a nemzeti szuverenitás szempontjából is kérdéseket vet fel.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation szervezésében megrendezett Budapest Global Dialogue 2026 konferencia megnyitóján tartott panelbeszélgetésen a budapesti Corinthia Hotelben 2026. február 9-én

A Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation szervezésében megrendezett eseményen arról beszélt: a felhasználók hírfolyamában megjelenő tartalmakról ma nagy nemzetközi technológiai vállalatok algoritmusai döntenek, amelyek befolyásolják, mit tekintenek fontos közéleti kérdéseknek az emberek. Kiemelte: ha ezek a rendszerek nem semlegesek, képesek alakítani egy ország politikai környezetét, ezért a kérdés szerinte nem pusztán a szólásszabadságról, hanem a demokratikus működésről és a szuverenitásról is szól.

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a platformok működésében "egyenlő feltételeket" és semlegességet tart szükségesnek annak érdekében, hogy a demokratikus döntéshozatal érvényesülhessen. Hozzátette: Magyarország mérete és a magyar nyelv korlátozott elterjedtsége miatt nem reális saját közösségimédia-platform létrehozása, ezért Magyarország együtt tud működni a nagy nemzetközi platformokkal, amennyiben azok semlegesek és biztosítják az egyenlő feltételeket és a demokratikus működést. Szerinte ezek olyan célok, amiket európai és nemzeti szinten a következő tíz évben kellene megvalósítani.

A politikai igazgató a választások jelentőségét hangsúlyozta, és politikai változás szükségességéről beszélt Európában. Megfogalmazása szerint céljuk, hogy 2029-ig leváltsák az európai liberális vezetést. Úgy vélte, ennek hiányában fennáll a veszélye annak, hogy Európa egy teljes körű háborús konfliktusba sodródik.

A nemzetközi politikáról szólva Orbán Balázs azt mondta: az amerikai kormány békepárti megközelítéssel próbálja segíteni az ukrajnai háború lezárását, miközben - megítélése szerint - egyes brüsszeli vezetők a jelenlegi háborús politika fenntartásában érdekeltek. Szerinte a béke Európa alapvető érdeke.

Orbán Balázs emlékeztetett: a neoliberális világrend korszaka lezárult, és most "a nemzetek korszaka" következik. Ebben azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek saját érdekeik mentén, szuverenitásukat megőrizve, biztonsági, gazdasági és energetikai szempontok alapján alakítják politikájukat - fogalmazott a politikai igazgató.

A panelbeszélgetés további résztvevői Sohrab Ahmari, az UnHerd brit közéleti és politikai témákkal foglalkozó online magazin amerikai szerkesztője, Paul Coleman, az ADF International nemzetközi jogvédő és vallásszabadsággal foglalkozó szervezet ügyvezető igazgatója, valamint Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok külügyminisztériumának diplomáciáért felelős államtitkára volt.