Veszélyes kártevő jelent meg Magyarországon

Riasztást adott ki a Nébih egy rovar miatt, amely már a térség több országában is komoly károkat okozott. A veszélyes bogár Horvátországban is megjelent, ami Magyarország számára is figyelmeztetés. A kártevőt természetvédelmi területen elhelyezett csapdákban észlelték.

A veszélyes bogár felbukkanása miatt figyelmeztetést adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az újonnan észlelt kártevő már több európai országban is komoly pusztítást végzett.

Veszélyes bogár a térségben: japán cserebogár Horvátországban

A Popillia japonica nevű japán cserebogár eddig elsősorban Olaszországban és Svájcban okozott jelentős károkat. A rovart most Horvátországban, Zágráb közigazgatási területén, a Maksimir erdőpark természetvédelmi részén észlelték.

Miért veszélyes a japán cserebogár?

A veszélyes kártevő rendkívül széles tápnövénykörrel rendelkezik. Lárvái a talajban a növények gyökereit rágják, míg a kifejlett egyedek leveleket, virágokat és gyümölcsöket pusztítanak.

A szakértők szerint a kártevő állat járműveken és szállítmányokon keresztül is könnyen terjed.

A tavaszi–nyári turisztikai időszakban különösen megnő annak esélye, hogy a bogár Magyarországra is behurcolásra kerül – számolt be róla az Origo.

Az intelligens kártevő, aki túl okos ahhoz, hogy elűzzék

A nyestek sok problémát okoznak nekünk, éjszaka a padláson trappolnak, vagy éppen szétrágják az autó motorházában a kábeleket. A nyest rendkívül intelligens és óvatos állat, ezért nehéz csapdába csalni.

Hatalmas veszély: elcsendesülhet a zümmögés

A természet egyik leghalkabb válsága a rovarok eltűnése. Sok helyen drámaian csökkent a repülő rovarok száma, és ezzel párhuzamosan egyre több faj kerül veszélybe. Ez a rovarapokalipszis nemcsak biodiverzitási tragédia, hanem közvetlen kockázat az élelmiszer-biztonságra is. A beporzó rovarok – legyen szó vadméhekről, lepkékről vagy zengőlegyekről – a haszonnövényeink jelentős részét tartják életben.