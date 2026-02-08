Megszólalt Egressy Mátyás édesapja

Még mindig eredménytelenül kutatnak a január közepén eltűnt 18 éves teniszező után, aki egy szórakozóhelyről elindulva veszett el a belvárosi éjszakában. Bár a hatóságok szinte biztosak abban, hogy a fiatal sportoló a Lánchídról a Dunába zuhant, a folyó azóta sem adta vissza Egressy Mátyás holttestét.

A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium végzőse és a hazai teniszélet ígéretes tehetsége, Egressy Mátyás január 17-én tűnt el, miután egy belvárosi baráti összejövetelt követően elindult hazafelé. Bár a szórakozóhelyen még semmi gyanúsat nem észleltek a viselkedésén, családja gyanúja szerint valamilyen tudatmódosító szert csempészhettek az italába, ami befolyásolhatta a későbbi döntéseit – írta az Origo.

A fiatal sportoló eredetileg Kelenföldre tartott a 907-es éjszakai járattal, ám a buszon elaludt, így végül az ellenkező irányban, az Örs vezér terénél kellett leszállnia. A jármű vezetője az utolsó szemtanúk egyike, aki még látta a fiút: elmondása szerint Mátyás ekkor még beszámíthatónak tűnt, így nem merült fel, hogy orvosi vagy rendőri segítséget hívjanak hozzá.

Egressy Mátyás utolsó útja

A nyomozás adatai alapján a fiatal teniszező az Örs vezér teréről metróval a Kossuth térig utazott, majd onnan a Lánchíd felé vette az irányt.

A térfigyelő kamerák rögzítették, amint valaki felgyalogol a hídra, de azt már nem, hogy el is hagyja azt.

A legfontosabb tárgyi bizonyíték egy, a korláton hagyott kulcscsomó volt, amelyet az édesapa egyértelműen fia tulajdonaként azonosított.

A tragédiát végül egy közelben horgonyzó hajó fedélzeti kamerája tette szinte bizonyossá: a felvételen látszik, amint a kulcsok megtalálásának helyszínén egy alak a Dunába zuhan. Bár a rendőrség hivatalosan még eltűntként kezeli a gimnazistát, a bizonyítékok és a jéghideg víz miatt a család és a barátok már a gyászszertartásra készülnek.

Jogi szempontból az ilyen esetekben, ahol a holttest nem kerül elő, de a halál körülményei egyértelműek, a „halál tényének megállapítása” iránti eljárás indítható.

Ez lehetővé teszi a tragédia hivatalos lezárását anélkül, hogy meg kellene várni az általános, öt éves eltűnési időszakot.

A sokkhatás alatt álló család jelenleg elzárkózik a nyilvánosságtól és Egressy Mátyás édesapja csupán annyit nyilatkozott az újságírójának: szeretnének csendben maradni.