Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt – tájékoztatta az MTI-t vasárnap a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Buda Gábor közölte: az Ipoly folyó vízszintemelkedése miatt a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága vasárnap reggel lezárta a magyar-szlovák államhatárig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat.

A közlekedők a lezárt határátlépő helyett a balassagyarmati határátlépőt használhatják – tette hozzá.