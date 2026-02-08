Krónika
Kiemelt razzia kezdődik az utakon – bárkit megállíthatnak a rendőrök!
A rendőrség országszerte ellenőrzi a sofőröket február 9–15. között
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka
Azt írták, hogy az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében - írja a Tények.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, „hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel” – fogalmaztak.