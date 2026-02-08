2026. február 8., vasárnap

Előd

Kiemelt razzia kezdődik az utakon – bárkit megállíthatnak a rendőrök!

A rendőrség országszerte ellenőrzi a sofőröket február 9–15. között

 2026. február 8. vasárnap. 18:31
A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Kiemelt razzia kezdődik az utakon – bárkit megállíthatnak a rendőrök!
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Klaudia Radecka

Azt írták, hogy az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében - írja a Tények.

Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, „hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel” – fogalmaztak.

