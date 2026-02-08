2026. február 8., vasárnap

Előd

Krónika

Katonai robbanóeszközt találtak Nagymaroson

Egy 10,5 centiméteres német repeszromboló gránát került elő

MH/ MTI
 2026. február 8. vasárnap. 14:53
Feltételezett katonai robbanóeszközt találtak vasárnap a Pest vármegyei Nagymaroson, a Hunyadi sétányon, a rendőrség az azonosítás idejére lezárja a környéket – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel vasárnap.

Katonai robbanóeszközt találtak Nagymaroson
Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred/Kovács Péter szakaszvezető

A tájékoztatás szerint a járókelők a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak a feltételezett robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól.

A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy 10,5 centiméteres német repeszromboló gránát került elő. A robbanótestet a tűzszerészek elszállították és később megsemmisítik.

A sétányt a tűzszerészek műveletének idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon lezárta és kiürítette, ami körülbelül 150 embert érintett, ezt a zárást már feloldották.

