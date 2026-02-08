Krónika
Katonai robbanóeszközt találtak Nagymaroson
Egy 10,5 centiméteres német repeszromboló gránát került elő
Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred/Kovács Péter szakaszvezető
A tájékoztatás szerint a járókelők a Duna alacsony vízállása miatt bukkantak a feltételezett robbanóeszközre, mintegy 200 méterre a komptól.
A helyszínre érkező tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy egy 10,5 centiméteres német repeszromboló gránát került elő. A robbanótestet a tűzszerészek elszállították és később megsemmisítik.
A sétányt a tűzszerészek műveletének idejére a rendőrség mintegy 300 méteres szakaszon lezárta és kiürítette, ami körülbelül 150 embert érintett, ezt a zárást már feloldották.