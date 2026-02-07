Baleset miatt Pécel és Isaszeg között szünetel a vonatforgalom, a Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon szombaton pótlóbuszos utazásra, hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták: hajnalban egy utasokat nem szállító szerelvény ütközött egy a Pécel és Isaszeg közötti, Isaszegi úti átjáróban üresen veszteglő személygépkocsival. Az autó az ütközéskor az ellenkező irányból érkező, Gödöllőről a Keleti pályaudvarra 4.37-kor továbbindult InterRégió szerelvény vágányára került, így az is beleütközött.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt mindkét vágányon szünetel a forgalom Pécel és Isaszeg között. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett. Az első információk szerint senki sem sérült meg - írták.

A személyvonatok helyett Pécel és Gödöllő között pótlóbuszok közlekednek. Az InterCity-k helyett a budapesti Keleti pályaudvar és Hatvan között járnak pótlóbuszok, amelyek a két állomás között nem állnak meg.

Az S80-as személyvonatok csak a Keleti pályaudvar és Pécel között, az Agria és a Mátra InterRégiók csak Gödöllő-Eger, illetve Gyöngyös között járnak. A Miskolc felé, illetve felől közlekedő Tokaj, Hernád-Zemplén InterCity-k Hatvan állomáson fordulnak vissza Miskolc irányába.

A H8-as HÉV teljes vonalán, a 2-es metrón az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között, valamint a 169E jelzésű autóbuszon a teljes útvonalon (Pécel-Budapest között) a vasúti menetjegyeket is elfogadják. Az autóbuszok Rákos vasútállomásnál is megállnak.

A Volán érintett járatain a Budapest-Gödöllő-Hatvan viszonylaton a vasúti jegyeket szintén elfogadják.