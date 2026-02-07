2026. február 7., szombat

Krónika

Lavinák sodortak el síelőket Észak-Olaszországban

MH/ MTI
 2026. február 7. szombat. 19:29
Két lavina sodort el szombaton síelőket Észak-Olaszországban, a baleseteknek halálos áldozata is volt - közölték a helyi hatóságok.

Lavinák sodortak el síelőket Észak-Olaszországban
Lavinák sodortak el síelőket Észak-Olaszországban
Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az egyik lavina szombaton dél körül zúdult le a hegyoldalon a Lombardia tartománybeli Valtellina közelében fekvő Albossaggiánál, és három síelőt temetett maga alá. A helyszínen dolgozó mentőalakulatok közlése szerint egyikük életét vesztette, egy síelő után után még folyik a kutatás, a harmadiknak viszont sikerült kiszabadulnia a hótömeg alól, és életben van.

A másik lavina kora délután sodort el négy sífutót Trento tartományban, Bellamonte közelében, Forte Busónál. Mindegyiküket élve sikerült kimenteni. A mentők közlése szerint az egyik síelőt életveszélyes állapotban szállították kórházba, és egy másiknak is súlyosak voltak a sérülései, két sífutó viszont csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

