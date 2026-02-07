Visszaszolgáltatott Hollandia Egyiptomnak egy 3500 éves szoborfejet

Visszaszolgáltattak Egyiptomnak egy mintegy 3500 éves egyiptomi szoborfejet, amely 2010-2012 között tűnt el a Luxor térségében található régészeti lelőhelyek egyikéről, majd Hollandiában bukkant fel – közölték pénteken a holland hatóságok.

A holland ügyvivő miniszterelnök, Dick Schoof korábban bejelentette, hogy a műtárgyat visszaadják Egyiptomnak. Az átadásra csütörtökön került sor Hágában, ahol a kulturális miniszter az egyiptomi nagykövetnek adta át az alkotást.

A szobor egy fejet ábrázol, amely a feltételezések szerint egy III. Thotmesz fáraó uralkodása idején élt magas rangú tisztviselőt jelenít meg. A műtárgyat Egyiptom kiemelt kulturális örökségei közé sorolják.

Az alkotás 2022-ben került Hollandiába, amikor felkínálták eladásra a maastrichti TEFAF művészeti vásáron. A származásával kapcsolatban kétségek merültek fel, ezért a rendőrség vizsgálatot indított.

A nyomozás során megállapították, hogy a szobrot hamisított eredetigazolási dokumentumok alapján vásárolták meg – közölte a holland oktatási, kulturális és tudományos minisztérium. A tulajdonos, a Sycomore Ancient Art nemzetközi műkereskedelmi galéria önként átadta a hatóságoknak a műtárgyat, amely így visszakerül hazájába.