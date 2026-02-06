Megtörte a csendet a MÁV

Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 korábbi híradósa, az MCC multimédiás csoportvezetője, Kontra György. A 45 éves médiaszakembert csütörtök hajnalban egy vonat gázolta el otthona közelében. Időközben kiderült: a vonatgázolásról nem érkezett azonnali bejelentés, a holttestet csak később vette észre egy másik mozdonyvezető.

A tragédia Kiskunfélegyházán történt. Az ügy részleteiről a Blikk megkereste a MÁV-ot: a portál arra volt kíváncsi, pontosan mikor, hol és milyen körülmények között történt a baleset, illetve hogy a gázolást követően a mozdonyvezető folytatta-e az útját.

A vasúttársaság válaszában közölte: a haláleset pontos körülményei nem ismertek. A bejelentés egy olyan vonat vezetőjétől érkezett, aki egy másik vágányon haladva, menet közben vette észre a holttestet. Mint írták, a mozdonyvezető ezt követően tovább folytatta az útját, az általa vezetett szerelvény nem volt érintett a balesetben – írta meg a Mandiner.

„Kiskunfélegyháza állomástól közel egy kilométerre Kecskemét irányába az egyik Kiskun InterRégió mozdonyvezetője 8 óra előtt nem sokkal jelentette, hogy a másik vágányban egy holttestet látott, ezt követően az érintett vágányt kizárták a forgalomból. A haláleset körülményei nem ismertek. A mozdonyvezető tovább folytatta útját, az általa vezetett vonat nem volt érintett a balesetben. Az áldozat hozzátartozóinak részvétünket fejezzük ki” – válaszolta a MÁV.