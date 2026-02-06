Több mint 143 ezer embert menekítettek ki otthonából péntek óta, többnyire elővigyázatosságból Marokkó északnyugati részén a szokatlanul heves esők, illetve a telített tározók vizének leeresztése okozta árvizek miatt. A hatóságok több tartományban meteorológiai figyelmeztetést adtak ki - közölte csütörtökön a belügyminisztérium.

Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt

A viharos időjárás miatt leállt a Marokkó és Spanyolország közötti hajóközlekedés is.

A meteorológiai szolgálat már a múlt héten vörös figyelmeztetést adott ki a várható - gyakran viharos - esők miatt, az előrejelzés szerint a lehulló csapadék mennyisége helyenként elérheti a 100-150 millimétert is.

A tárca szerint a "veszélyre és a várható károk nagyságára tekintettel" több mint 143 ezer embert evakuáltak a Tangertől nem egészen 100 kilométerre délre fekvő Larás tartományban, illetve a környező területeken péntek óta.

A heves esők miatt megemelkedett a Lukkusz és más folyók vízszintje, ami több városban - közöttük Kszar-el-Kbir mezővárosban árvizet okozott.

Az evakuáltak többsége a 120 ezer lakosú Kszar-el-Kbir lakója, ahonnan a lakosok 85 százalékát menekítették ki.

A műszaki és vízügyi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a Kszar-el-Kbir közelében található Ued-el-Mahazin gátjánál a víztározó töltöttsége történelmi rekordot - 146,85 százalékot - ért el.

A viharos időjárás megrongált különböző ültetvényeket - avokádó, burgonya, olajbogyó -, fennakadásokat okozott a kikötők működésében és késleltette a hajózást.

Az időjárási veszélyek miatt több városban szünetel az oktatás.

Az utóbbi fél évben rekordnak számító, 150 milliméternyi csapadékmennyiséget jegyeztek fel Marokkóban, ami 32,5 százalékkal haladta meg a szokásos éves mennyiséget.

December közepén meghalt 37 ember az Atlanti-óceán partján fekvő Szafiban a heves esőzések okozta hirtelen árvizekben