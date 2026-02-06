Ismét életfogytot kapott a gyilkos

A suffolki fojtogató néven emlegetett sorozatgyilkost 2008-ben ítélték életfogytig tartó börtönre, amiért két évvel korábban rövid idő leforgása alatt megölt öt prostituáltként dolgozó fiatal nőt a suffolki Ipswichben, pánikot keltve a városban és környékén. A férfi, akinek már semmi reménye nem volt arra, hogy valaha is szabadlábra kerüljön, hétfőn ismerte be, hogy elrabolta és megölte a 17 éves Victoria Hallt, aki egy bárból tartott hazafelé késő éjjel.

Bevallotta azt is, hogy a Hall meggyilkolása előtti napon megpróbált elrabolni egy másik, 22 éves lányt, akinek azonban sikerült elmenekülnie. Mivel Wright nem tudta visszafojtani a gyilkolási késztetést, másnap újra lesújtott, és ekkor ölte meg a 17 éves lányt Felixstowe tengerparti kisvárosban.

A lány meztelen holttestét öt nappal később találták meg egy vízfolyásban. Ez az első bűncselekmény, amelyet a suffolki fojtogató beismert. Az Old Baily bírája pénteken „legalább 40 év” újabb szabadságvesztést rótt ki a most 67 éves kegyetlen bűnözőre, hozzátéve, hogy nem igazán számít a mostani büntetés mértéke, mert „csaknem teljesen bizonyos, hogy Ön a börtönben fog meghalni”. Az öt prostituált megfojtásáért anélkül ítélték el Wrightot, hogy bűnösnek vallotta volna magát. Az áldozatok testén azonban megtalálták a DNS-ét, az ő ruháin pedig a megölt nők vérét.