Krónika
Háborús bűnös akadt a horogra
A tájékoztatás szerint a gyanúsítottat a belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének háborús bűncselekményeket felderítő egysége fogta el a Biztonsági és Információs Ügynökséggel együttműködve. Ivica Dacic belügyminiszter közlése szerint a férfi az UCK tagjaként a szerb belügyi szervek és a Jugoszláv Hadsereg tagjai elleni támadásokban működött közre.
A miniszter tájékoztatása szerint a gyanúsított annak az egységnek volt a tagja, amelyet Ramush Haradinaj irányított, és részt vett rendőrök elrablásában és meggyilkolásában. Az 1998-1999-es koszovói háborúban becslések szerint 10-12 ezer ember vesztette életét Koszovóban, többségük albán nemzetiségű volt. Koszovó kilenc évvel később, 2008. február 17-én kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.