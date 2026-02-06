2026. február 6., péntek

Előd

EUR 378.61 Ft
USD 321.07 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Háborús bűnös akadt a horogra

MH/MTI
 2026. február 6. péntek. 20:32
Megosztás

A szerb rendőrség őrizetbe vett a horvát határon egy 46 éves koszovói férfit, akit azzal gyanúsít, hogy az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) tagjaként háborús bűncselekményt követett el a civil lakosság ellen – közölte a belgrádi belügyminisztérium.

Háborús bűnös akadt a horogra
A vérrontás áldozatainak emlékhelye Srebrenicában
Fotó: AFP/Anadolu/Samir Jordamovic

A tájékoztatás szerint a gyanúsítottat a belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének háborús bűncselekményeket felderítő egysége fogta el a Biztonsági és Információs Ügynökséggel együttműködve. Ivica Dacic belügyminiszter közlése szerint a férfi az UCK tagjaként a szerb belügyi szervek és a Jugoszláv Hadsereg tagjai elleni támadásokban működött közre.

A miniszter tájékoztatása szerint a gyanúsított annak az egységnek volt a tagja, amelyet Ramush Haradinaj irányított, és részt vett rendőrök elrablásában és meggyilkolásában. Az 1998-1999-es koszovói háborúban becslések szerint 10-12 ezer ember vesztette életét Koszovóban, többségük albán nemzetiségű volt. Koszovó kilenc évvel később, 2008. február 17-én kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink