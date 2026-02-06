Háborús bűnös akadt a horogra

A szerb rendőrség őrizetbe vett a horvát határon egy 46 éves koszovói férfit, akit azzal gyanúsít, hogy az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) tagjaként háborús bűncselekményt követett el a civil lakosság ellen – közölte a belgrádi belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint a gyanúsítottat a belügyminisztérium bűnügyi rendőrségének háborús bűncselekményeket felderítő egysége fogta el a Biztonsági és Információs Ügynökséggel együttműködve. Ivica Dacic belügyminiszter közlése szerint a férfi az UCK tagjaként a szerb belügyi szervek és a Jugoszláv Hadsereg tagjai elleni támadásokban működött közre.

A miniszter tájékoztatása szerint a gyanúsított annak az egységnek volt a tagja, amelyet Ramush Haradinaj irányított, és részt vett rendőrök elrablásában és meggyilkolásában. Az 1998-1999-es koszovói háborúban becslések szerint 10-12 ezer ember vesztette életét Koszovóban, többségük albán nemzetiségű volt. Koszovó kilenc évvel később, 2008. február 17-én kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.