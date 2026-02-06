Franciák éltek vissza az MVM nevével

Letartóztattak három francia férfit, aki az MVM Next Zrt. nevével visszaélve, valótlan befizetés kezdeményezésével szerzett meg személyes és bankkártyaadatokat - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

A tájékoztatás szerint a három adathalász csalót kedden érték tetten egy fővárosi luxusapartmanban, amint éppen adathalász üzeneteket terjesztettek. A férfiakat a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége fogta el, majd vitte Kaposvárra, ahol információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki őket.

A 19 és a két 23 éves férfitól számos mobiltelefont, SIM-kártyát, márkás ruházati cikkeket és mintegy 8,5 millió forintot foglaltak le. A nyomozás jelenleg is folyik, az azonban bizonyos, hogy a csalásnak több százan estek áldozatul - közölte a rendőrség.