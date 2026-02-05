Krónika
Utasszállító tetejére mászott egy marokkói migráns + VIDEÓ
Megbénult a valenciai reptér
A súlyos biztonsági incidens február elsején történt. A rendelkezésre álló információk szerint a marokkói férfi valamilyen módon átjutott a reptéri biztonsági ellenőrzési zónán, majd a kiszolgáló lépcsőn felmászott egy indulásra készülő utasszállító repülőre.
Szemtanúk elmondása szerint a férfi zavartan rohangált fel-alá a gép tetején, miközben a földi személyzetnek és a biztonsági szolgálat munkatársainak integetett, és azzal provokálva őket, hogy menjenek föl érte, ha le akarják tartóztatni.
A hatóságoknak végül sikerült rávenniük a férfit, hogy másszon le a gépről. Ezután rendőri intézkedés történt, majd orvosi vizsgálatra szállították. Több beszámoló szerint a férfi pszichésen instabil állapotban lehetett, ezért pszichiátriai kivizsgálást rendeltek el. A hivatalos közlések hangsúlyozták, hogy nem merült fel terrorcselekmény vagy szándékos erőszakos támadás gyanúja.
Az elkövetőről kevés személyes adat látott napvilágot. A sajtóban csak annyi került nyilvánosságra, hogy huszonéves, marokkói állampolgár, de a nevét és pontos hátterét nem közölték.
Az incidens következtében az érintett járat több mint kétórás késést szenvedett. Az utasszállított a történtek után műszakilag is ellenőrizték, mivel repülőgépek külső burkolata érzékeny, és már kisebb mechanikai behatás is indokolhat vizsgálatot.
Külön figyelmet kapott az a kérdés, hogyan juthatott be a férfi a repülőtér fokozottan védett területére. A repteret üzemeltető cég belső vizsgálatot indított annak megállapítására, történt-e biztonsági hiba, mulasztás vagy eljárási hiányosság.