Utasszállító tetejére mászott egy marokkói migráns + VIDEÓ

Részlegesen le kellett zárni Valencia repülőtérét, miután egy marokkói migráns jogosulatlanul bejutott a futópályára, majd felmászott egy indulásra készülő utasszállító repülőgép tetejére - jelentette az El Dabeta spanyol hírportál – írja a Ripost .

A Vueling Airlines egyik járata lett a marokkói migráns áldozata

A súlyos biztonsági incidens február elsején történt. A rendelkezésre álló információk szerint a marokkói férfi valamilyen módon átjutott a reptéri biztonsági ellenőrzési zónán, majd a kiszolgáló lépcsőn felmászott egy indulásra készülő utasszállító repülőre.

Szemtanúk elmondása szerint a férfi zavartan rohangált fel-alá a gép tetején, miközben a földi személyzetnek és a biztonsági szolgálat munkatársainak integetett, és azzal provokálva őket, hogy menjenek föl érte, ha le akarják tartóztatni.

A hatóságoknak végül sikerült rávenniük a férfit, hogy másszon le a gépről. Ezután rendőri intézkedés történt, majd orvosi vizsgálatra szállították. Több beszámoló szerint a férfi pszichésen instabil állapotban lehetett, ezért pszichiátriai kivizsgálást rendeltek el. A hivatalos közlések hangsúlyozták, hogy nem merült fel terrorcselekmény vagy szándékos erőszakos támadás gyanúja.

Az elkövetőről kevés személyes adat látott napvilágot. A sajtóban csak annyi került nyilvánosságra, hogy huszonéves, marokkói állampolgár, de a nevét és pontos hátterét nem közölték.

Az incidens következtében az érintett járat több mint kétórás késést szenvedett. Az utasszállított a történtek után műszakilag is ellenőrizték, mivel repülőgépek külső burkolata érzékeny, és már kisebb mechanikai behatás is indokolhat vizsgálatot.

Külön figyelmet kapott az a kérdés, hogyan juthatott be a férfi a repülőtér fokozottan védett területére. A repteret üzemeltető cég belső vizsgálatot indított annak megállapítására, történt-e biztonsági hiba, mulasztás vagy eljárási hiányosság.