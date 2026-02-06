Tragédia után szigor: bezárták a luxushotelt Crans-Montanában!

A svájci Crans-Montana önkormányzata csütörtökön elrendelte a város egyik luxuszállodájának a bezárását, mert a hotel nem tartotta be a tűzvédelmi előírásokat.

A közlemény szerint a 85 szobás, Golf- és Sporthotel nevű luxusszállodában már tavaly augusztusban hiányosságokat tárt fel az önkormányzat által elvégzett időszakos tűzvédelmi ellenőrzés. Az azonnali hatályú bezárást azért kellett elrendelni, mert a szálloda a „többszöri emlékeztető ellenére”, sőt a december 16-án megjelölt, „2026. január 15-i végső határidőre sem hajtotta végre a szükséges intézkedéseket”.

A létesítmény azonnali bezárásáról szóló döntést csütörtökön fogadta el az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a téli turisztikai szezon még javában tart.

Hozzátették, hogy a hotel vendégei számára egy alternatív, a Golf- és Sporthotellel azonos színvonalú szálláshelyet ajánl fel Crans-Montana turisztikai hivatala, hogy ott folytathassák tovább a vakációjukat.

A svájci város önkormányzata azóta fordít még nagyobb figyelmet a tűzvédelmi előírások betartására, hogy a Constellation nevű helyi bárban szilveszteréjjel váratlanul tűz ütött ki, melynek következtében 40 ember életét vesztette, további 116 pedig égési sérüléseket szenvedett. A tragédia kapcsán Crans-Montana polgármestere, Nicolas Féraud a sajtónak nyilatkozva január 6-án elismerte, hogy a bár időszakos biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzéseit 2019 óta nem végezték el annak ellenére, hogy évente kötelező lett volna. Az ügyben indított nyomozás adatai szerint a bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a bár mennyezetét borító hangszigetelő habot, és onnan terjedt tovább a tűz.