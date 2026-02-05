Történelmi szenzáció

Egy 250 éves tengeri rejtélyre került pont! Ami hosszú évszázadok óta a tenger mélyén aludt, most végre felfedte titkát. Rhode Island partjainál ugyanis előkerült James Cook kapitány elveszett hajója, az HMS Endeavour, ezzel pedig lezárult egy izgalmas, évszázados keresés.

Ki ne jönne izgalomba kincsvadászat, vagy éppen évszázados rejtélyek felgöngyölítése miatt? Most egy ilyen hihetetlen történetnek lehetünk tanúi, ahol a tudomány, a kitartás és egy csipetnyi szerencse játszotta a főszerepet. Az Ausztrál Nemzeti Tengerészeti Múzeum (ANMM) kutatói 1999 óta, azaz negyed évszázada kutatták fáradhatatlanul a híres vitorlás, Cook kapitány elveszett hajójának nyomait, és a jelek szerint a munka meghozta a gyümölcsét.

De miért is olyan fontos ez a hajó? Nos, a HMS Endeavour nem egy akármilyen vitorlás volt. Cook kapitány első expedíciója során, 1768 és 1771 között ezzel a hajóval kerülte meg a Földet. Ez volt az első európai hajó, ami Kelet-Ausztráliában kikötött, és amely körbehajózta Új-Zéland főbb szigeteit. Képzeld el, micsoda kalandok érhették a legénységet!

Aztán, mint annyi híres hajóval, az Endeavourral is méltatlanul bánt a történelem. Miután beírta magát a földrajzi felfedezések nagykönyvébe, afféle „tömegközlekedési eszközzé” vált: brit csapatok szállítására használták, majd eladták egy Mather & Co. nevű hajózási cégnek. A nevét is megváltoztatták – Lord Sandwich lett belőle –, és az amerikai függetlenségi háborúban a brit flotta egyik hajójaként szolgált. Végül 1778-ban szándékosan elsüllyesztették az Egyesült Államok partjainál. Szomorú véget ért, kétségtelen.

A hajóroncs 250 évig feküdt a tenger fenekén, egészen addig, amíg a szakértők hivatalosan is össze nem párosították a RI 2394 kódjelű ronccsal, amelyet Newport Harborban, Rhode Islandnél találtak. De honnan tudták ilyen biztosan, hogy ez az Endeavour?

Nos, a kutatók összehasonlították a roncsot a hajó történelmi terveivel, a faanyagok elhelyezkedése pedig tökéletesen megegyezett a fő- és az előárbocok eredeti helyével. Sőt, a roncs méretei tökéletesen passzoltak az 1768-as felmérés során rögzített Endeavour adatokkal!

Kieran Hosty, az Ausztrál Nemzeti Tengerészeti Múzeum régésze izgatottan nyilatkozott erről: „Az összes faanyag mérete szinte tökéletesen megegyezik az Endeavouréval, és itt milliméterekről, nem centiméterekről beszélek – milliméterekről!” Hozzátette, hogy a hajó orrát alkotó úgy nevezett orrtőke illesztése is teljesen azonos volt, sőt, annyira egyedi, hogy sok XVIII. századi hajótervet átnéztek, de sehol máshol nem találtak hasonlót. Mintha csak egy ujjlenyomat lett volna!

Ha ez nem lenne elég bizonyíték, a fa elemzése azt is kimutatta, hogy a faanyag brit eredetű. Ez pedig egybevág azokkal a jelentésekkel, amelyek szerint az Endeavourt 1776-ban javították.

James Hunter, az ANMM régésze kitart amellett, hogy elegendő kritérium van a hajó azonosításához. Rámutatott, hogy mivel az Endeavour hajót szándékosan süllyesztették el, ezért valószínűtlen, hogy olyan könnyen azonosítható tárgyakat találjanak a roncson, mint például egy harang. Hiszen ami érték volt, azt leszedték róla, mielőtt a tengerbe küldték. De amit eddig találtak, az mind a XVIII. századra utal.

Sosem fogunk találni rajta olyan táblát, amin az állna, hogy „itt járt Cook ” – viccelődött Hosty. „Azonban rengeteg dolog utal arra, hogy az RI 2394 az Endeavour. És eddig rengeteg olyan dolgot találtunk, ami ezt igazolja, de semmi olyat, ami ellentmondana neki.” – írta meg a bors.