Szennyezett bébitápszert hívtak vissza

Több tucat csecsemőnél jelentkeztek mérgezésre utaló tünetek az Egyesült Királyságban, miután olyan babatápszereket fogyasztottak, amelyek később visszahívás alá kerültek, közölte a brit egészségbiztonsági hatóság, az UK Health Security Agency (UKHSA) – írja a Borsonline .

A hatóság tájékoztatása szerint összesen 36 klinikai bejelentés érkezett olyan gyermekekről, akiknél a cereulid toxinnal összefüggésbe hozható tünetek alakultak ki. Az esetek közül 24 Angliában, hét Skóciában, három Walesben, egy Észak-Írországban, egy pedig a Koronafüggőségek területén történt.

Január 5-én az Élelmiszer-szabványügyi Hatóság megerősítette, hogy a Nestlé elővigyázatosságból több tételben is visszahívta az SMA Infant Formula és az SMA Follow-On Formula egyes termékeit, mivel fennállt a cereulid toxin jelenlétének gyanúja. A visszahívást január 9-én frissítették új lejárati dátumokkal. Január 24-én egy másik gyártó, a Danone is visszahívott egy tételt az Aptamil First Infant Formula termékéből, szintén cereulid-szennyeződés gyanúja miatt.

A cereulid toxin hányingert, hányást és hasi görcsöket okozhat. Az FSA közlése szerint a szennyeződés az arachidonsav-olajhoz (ARA) köthető, amely fontos szerepet játszik a csecsemők fejlődésében, és amelyet a tápszerekhez azért adnak hozzá, hogy a nem szoptatott babák is megkapják ezt a tápanyagot, írja a Mirror.

A Nestlé korábban közölte, hogy nem érkezett megerősített jelentés megbetegedésekről a termékeikhez köthetően, ugyanakkor a visszahívást „a fokozott elővigyázatosság jegyében” hajtották végre. A Danone esetében az FSA jelezte, hogy az Egyesült Királyságban egyetlen tétel volt érintett, ugyanakkor más országokban további tételek is szerepeltek a visszahívásban. A hatóságok tájékoztatása szerint a szennyeződés mindkét esetben egy közös, harmadik fél által szállított alapanyagból származott.