Mennyi idő alatt fordul meg a Nap a tengelye körül?

A Nap forgási sebessége nem egyenletes, mivel forró plazmából áll. Ezt a jelenséget differenciális forgásnak nevezik: a csillag különböző rétegei és szélességi fokai eltérő sebességgel forognak.

A Nap forgása nem egyenletes, az egyenlítőjén forog leggyorsabban (kb. 25 nap), míg a sarkok felé haladva lassul

Az Egyenlítő forog a leggyorsabban – egy teljes fordulat a tengelye körül körülbelül 24,5 földi napot vesz igénybe (ezt az időszakot sziderikus periódusnak nevezzük). Ahogy az Egyenlítőtől távolodunk a sarkok felé, a forgási sebesség fokozatosan csökken, és a sarki területeken egy teljes fordulat 34 napig vagy tovább is eltarthat.

A felszín alatt, a sugárzási zónában a Nap egyetlen egységként forog – körülbelül 26,6 napos periódussal. A Napmag pontos forgási sebessége azonban a közvetlen megfigyelés lehetetlensége miatt továbbra sem ismert - írta meg a Gismeteo.