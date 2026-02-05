Krónika
Mennyi idő alatt fordul meg a Nap a tengelye körül?
A felszín alatt, a sugárzási zónában a Nap egyetlen egységként forog
Az Egyenlítő forog a leggyorsabban – egy teljes fordulat a tengelye körül körülbelül 24,5 földi napot vesz igénybe (ezt az időszakot sziderikus periódusnak nevezzük). Ahogy az Egyenlítőtől távolodunk a sarkok felé, a forgási sebesség fokozatosan csökken, és a sarki területeken egy teljes fordulat 34 napig vagy tovább is eltarthat.
A felszín alatt, a sugárzási zónában a Nap egyetlen egységként forog – körülbelül 26,6 napos periódussal. A Napmag pontos forgási sebessége azonban a közvetlen megfigyelés lehetetlensége miatt továbbra sem ismert - írta meg a Gismeteo.