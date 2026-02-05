Keresőkutya kerestetik

A NAV keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárol. A 10 és 36 hónap közötti életkorú, kifogástalan egészségű kutyusok gazdái 2026. február 23-ig, e-mailben küldhetnek előzetes ajánlatot a kutyavásárra.

A kiképzők oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező, mikrochippel ellátott kutyákat várnak. Előnyben részesített fajták a juhászkutyák, labradorok, kotorékebek, hosszúlábú terrierek, vizslák, spánielek, valamint a felsorolt fajtákhoz hasonlító keverékek – ivartól függetlenül. Fontos, hogy a kutya bírja a magasságot, mélységet, erős zajokra, hanghatásokra ne mutasson félelmet, magabiztosan közlekedjen szűk helyeken is, valamint magas apportkészségű legyen és lehessen kézben tartani - derül ki a NAV sajtóközleményéből.

A feltételeknek megfelelő ebek tulajdonosai 2026. február 23-ig küldhetik el előzetes ajánlatukat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) [email protected] e-mail-címére. Az érvényes ajánlattétel alapvető feltétele, hogy a kutyatulajdonos rendelkezzen FELIR-azonosítóval. A sikeres keresőkutya-jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt.

Az ajánlatnak – többek között – tartalmaznia kell a kutya hívónevét, fajtáját, ivarát, születési idejét, mikrochip-számát, esetleges képzettségét és vételárát is. A hivatal ez alapján veszi fel a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől konkrét ajánlatot kér. A levélben a gazdának meg kell adnia e-mail-címét, adatait, illetve jeleznie kell azt is, hogy a kutyát magánszemélyként vagy gazdálkodó szervezetként – például egyéni vállalkozóként, kft.-ként – szeretné eladni.

A NAV várja a négylábú tehetségeket, amelyek a jövő sikeres keresőkutyái lehetnek!