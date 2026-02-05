Egy benzinkutat hirtelen elnyelt a föld Egyiptomban + VIDEÓ

Sokkoló felvételek járják be a világsajtót egy egyiptomi balesetről, amelynek során egy teljes benzinkút tűnt el a föld alatt. A kairói földomlás pillanatait térfigyelő kamera rögzítette, ahogy az aszfalt lassan beszakad, majd egy hatalmas kráter nyílik meg a város közepén - írja az origo .

A felvételen jól látszik, ahogy a kairói földomlás során az útburkolat előbb lassan süllyedni kezd, majd néhány másodperc alatt egy mintegy 15 méter mély kráter alakul ki. A lyuk szélén álldogáló emberek pánikszerűen menekülnek, miközben egy autó nagy sebességgel hajt el a veszélyes területről – írja az Independent.

Néhány pillanattal később sűrű porfelhő borítja el a területet, ahol addig két üzlet állt – egy virágbolt és egy édességbolt –, ezek szó szerint eltűntek a föld alatt.

A beszakadás idején legalább két ember tartózkodott az egyik boltban, amikor a talaj hirtelen megadta magát alattuk.

Az előzetes vizsgálatok szerint a kairói földomlás hátterében egy közeli építkezésnél végzett földmunkák állhatnak, amelyek meggyengítették az altalajt. A hatóságok azonnal lezárták a környéket, a műszaki szakemberek pedig tovább vizsgálják a szomszédos épületek biztonságát.

Ez már a második hasonló eset Kairóban két hónapon belül, ami komoly aggodalmat keltett a helyiek körében. December elején Új-Kairóban történt hasonló beszakadás, amelyet akkor egy meghibásodott vízvezeték okozott.

A lakók attól tartanak, hogy csak idő kérdése, mikor történik a következő tragédia a sűrűn lakott városrészek egyikében.

Egy magyar faluban is hatalmas és veszélyes víznyelő tátong: Sárisáp területén megnyílt a föld, és víznyelő alakult ki, a beszakadás nagyon mély. A tűzoltók óvatosságra intették az arra túrázókat.