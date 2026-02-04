2026. február 4., szerda

Előd

EUR 380.65 Ft
USD 322.80 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Végeztek Moammer Kadhafi fiával

A merénylet a korábbi líbiai vezető fia otthonának udvarán történt

MH
 2026. február 4. szerda. 8:44
Megosztás

Szaif Al-Iszlam, a volt líbiai vezető Moammer Kadhafi fia, szervezett merényletben halt meg líbiai otthonának udvarán – jelentette az Al Hadath TV híre alapján az Orosz Hírek.

Végeztek Moammer Kadhafi fiával
Szaif Al-Iszlam, a volt líbiai vezető Moammer Kadhafi fia, szervezett merényletben halt meg líbiai otthonának udvarán
Fotó: IMED LAMLOUM / AFP

A csatorna Kadhafi családhoz közeli forrásai szerint Al-Iszlamot otthonának udvarán lőtték le. Négy támadó vett részt a merényletben, akik elmenekültek a helyszínről. Az Al Jazeera televízió szerint a merénylet előtt nem sokkal Kadhafi házának összes térfigyelő kameráját kikapcsolták.

A 444. harci dandár, amely a Tripoliban székelő líbiai nemzeti egységkormány védelmi minisztériumának tartozik, közölte, hogy Kadhafi legidősebb fia fegyveres összecsapások során halt meg. A dandár tagadta, hogy bármilyen szerepe lett volna az incidensben.

Korábban a Libya al-Ahrar TV arról számolt be, hogy Kadhafi fia a líbiai Zintan városában halt meg. A nemzeti egység kormányának tisztviselői egyelőre nem kommentálták a jelentéseket.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink