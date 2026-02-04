Végeztek Moammer Kadhafi fiával

Szaif Al-Iszlam, a volt líbiai vezető Moammer Kadhafi fia, szervezett merényletben halt meg líbiai otthonának udvarán – jelentette az Al Hadath TV híre alapján az Orosz Hírek .

A csatorna Kadhafi családhoz közeli forrásai szerint Al-Iszlamot otthonának udvarán lőtték le. Négy támadó vett részt a merényletben, akik elmenekültek a helyszínről. Az Al Jazeera televízió szerint a merénylet előtt nem sokkal Kadhafi házának összes térfigyelő kameráját kikapcsolták.

A 444. harci dandár, amely a Tripoliban székelő líbiai nemzeti egységkormány védelmi minisztériumának tartozik, közölte, hogy Kadhafi legidősebb fia fegyveres összecsapások során halt meg. A dandár tagadta, hogy bármilyen szerepe lett volna az incidensben.

Korábban a Libya al-Ahrar TV arról számolt be, hogy Kadhafi fia a líbiai Zintan városában halt meg. A nemzeti egység kormányának tisztviselői egyelőre nem kommentálták a jelentéseket.