Krónika
Tömeges elbocsátások kezdődtek a legnagyobb amerikai újságnál
A The Washington Post pénzügyi problémák miatt bocsátotta el alkalmazottait
A leépítésekre a pénzügyi nehézségek miatt került sor
Fotó: AFP/Eric Baradat
A lap minden részlege, kivéve a politikával és az állami irányítással foglalkozó kulcsfontosságú részleget, változásokkal fog szembesülni. Emellett bejelentették a sportrovat jelenlegi formájának megszüntetését - írja a Reuters egy informált forrásra hivatkozva. A leépítésekre a pénzügyi nehézségek miatt került sor..
Bezárjuk a sportrovatot jelenlegi formájában – jelentette be Murray.