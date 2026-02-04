Tömeges elbocsátások kezdődtek a legnagyobb amerikai újságnál

A lap minden részlege, kivéve a politikával és az állami irányítással foglalkozó kulcsfontosságú részleget, változásokkal fog szembesülni. Emellett bejelentették a sportrovat jelenlegi formájának megszüntetését - írja a Reuters egy informált forrásra hivatkozva. A leépítésekre a pénzügyi nehézségek miatt került sor..

Bezárjuk a sportrovatot jelenlegi formájában – jelentette be Murray.