Szerda reggeli baleset és torlódás

Az M85-ös autóúton az M85-M86 csomópontja közelében egy személygépjármű a szalagkorlátnak ütközött. A 27-es km-nél csak a belső sáv járható az M86-os autóút felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan!

Erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé. A 39-es és a 19-es km között lassulásra, szakaszos torlódásra lehet számítani

Megszűnt a magyar-szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatti, korábban bevezetett határzár a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál.

