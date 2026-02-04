Krónika
Szerda reggeli baleset és torlódás
Ma reggel sem kedveznek a közlekedésnek az időjárási körülmények
Erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé. A 39-es és a 19-es km között lassulásra, szakaszos torlódásra lehet számítani
Fotó: MH archív/Béli Balázs
Megszűnt a magyar-szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatti, korábban bevezetett határzár a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál.
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!