2026. február 4., szerda

Előd

EUR 380.65 Ft
USD 322.80 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Szerda reggeli baleset és torlódás

Ma reggel sem kedveznek a közlekedésnek az időjárási körülmények

MH
 2026. február 4. szerda. 8:35
Megosztás

Az M85-ös autóúton az M85-M86 csomópontja közelében egy személygépjármű a szalagkorlátnak ütközött. A 27-es km-nél csak a belső sáv járható az M86-os autóút felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan!

Szerda reggeli baleset és torlódás
Erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé. A 39-es és a 19-es km között lassulásra, szakaszos torlódásra lehet számítani
Fotó: MH archív/Béli Balázs

Erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán, Budapest felé. A 39-es és a 19-es km között lassulásra, szakaszos torlódásra lehet számítani.

Megszűnt a magyar-szerb határon, a szerb fuvarozók demonstrációja miatti, korábban bevezetett határzár a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára, vagyis Röszkénél, Tompánál és Hercegszántónál.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink