Krónika
Nem volt telitalálatos a Skandin
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint február 4-én megtartották a 6. heti Skandináv lottó sorsolást
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottón
Fotó: MH
Első számsorsolás: 10 (tíz), 14 (tizennégy), 22 (huszonkettő), 26 (huszonhat), 27 (huszonhét), 30 (harminc), 31 (harmincegy).
Második számsorsolás: 5 (öt), 8 (nyolc), 9 (kilenc), 13 (tizenhárom), 16 (tizenhat), 22 (huszonkettő), 27 (huszonhét).
Nyeremények: 7 találatos szelvény nem volt; 6 találatos szelvény 48 darab, nyereményük egyenként 342 815 forint; 5 találatos szelvény 2221 darab, nyereményük egyenként 7410 forint; 4 találatos szelvény 33 609 darab, nyereményük egyenként 2535 forint.