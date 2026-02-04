2026. február 4., szerda

Előd

Krónika

Négyen megsérültek a 85-ös főúton Peresztegnél történt balesetben

MH/ MTI
 2026. február 4. szerda. 15:03
Egy várandós anyuka, két férfi és egy kisgyermek is megsérült a szerda délelőtt a 85-ös fúton Peresztegnél történt balesetben - közölte az Országos Mentőszolgálat.

Négyen megsérültek a 85-ös főúton Peresztegnél történt balesetben (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

A mentők azt írták: a helyszínről egy várandós anyukát csípőtáji, hasi fájdalom, egy idős férfit mellkas- és végtagsérülés, egy másik férfit és egy kisgyermeket könnyebb zúzódások, horzsolások miatt láttak el és szállítottak stabil állapotban kórházba.

Az Útinform korábbi tájékoztatása szerint a 85-ös főút peresztegi leágazásánál két autó ütközött, a baleset miatt egy időre lezárták az útszakaszt.

