Krónika
Négyen megsérültek a 85-ös főúton Peresztegnél történt balesetben
Négyen megsérültek a 85-ös főúton Peresztegnél történt balesetben (képünk illusztráció)
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
A mentők azt írták: a helyszínről egy várandós anyukát csípőtáji, hasi fájdalom, egy idős férfit mellkas- és végtagsérülés, egy másik férfit és egy kisgyermeket könnyebb zúzódások, horzsolások miatt láttak el és szállítottak stabil állapotban kórházba.
Az Útinform korábbi tájékoztatása szerint a 85-ös főút peresztegi leágazásánál két autó ütközött, a baleset miatt egy időre lezárták az útszakaszt.