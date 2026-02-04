2026. február 4., szerda

Előd

Krónika

Kirill Dmitrijev szerint az orosz titkosszolgálatnak nincs köze az Epstein-botrányhoz

Putyin tanácsadója hazugságnak minősítette a feltételezéseket

MH/MTI
 2026. február 4. szerda. 20:27
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerdán hazugságnak minősítette azokat a feltételezéseket, hogy az orosz titkosszolgálatnak bármilyen köze lett volna az Epstein-botrányhoz.

Kirill Dmitrijev szerint az orosz titkosszolgálatnak nincs köze az Epstein-botrányhoz
Kirill Dmitrijev visszautasítja a vádakat
Fotó: AFP/Pool/Maxim Shemetov

Dmitrijev azt követően tette közzé nyilatkozatát az X-en, hogy Donald Tusk lengyel kormányfő bejelentette, vizsgálatot indítanak az amerikai kormány által a közelmúltban közzétett Epstein-aktákkal kapcsolatban, és közleményében hangot adott annak a feltételezésének, miszerint Jeffrey Epstein amerikai szexuális bűnöző közeli kapcsolatban állhatott az orosz titkosszolgálattal.

„A kétségbeesett, romlott és hazug baloldali elit pánikba esve félrevezetéssel próbálkozik” – írta az X-en Dmitrijev. „A világ már unja a hazugságaitokat, és átlát rajtuk” – fűzte hozzá hangsúlyozva, hogy „vége a romlott és gyakran sátáni liberális elit játszmájának”.

Epstein évekig működtetett egy szexuális visszaélésen alapuló hálózatot, amelynek sok kiskorú lány és fiatal nő esett áldozatul. A milliárdos bűnügye tárgyalására várva 2019-ben a börtönben halt meg 66 évesen.

