Halálos elefánttámadás

Elefánttámadásban vesztette életét egy férfi egy thaiföldi nemzeti parkban, ezért országszerte szigorították a turisták biztonsága érdekében hozott intézkedéseket – jelentették be a helyi hatóságok szerdán.

A férfi egy táborhelyen, a sátra közelében sétált, amikor az elefánt rátámadt (képünk illusztáció)

A 69 éves thaiföldi férfit az UNESCO világörökségi helyszínei közé tartozó, Bangkoktól mintegy 200 kilométerre északkeletre fekvő Khao Yai Nemzeti Parkban támadta meg az elefántbika hétfőn hajnalban. A férfi egy táborhelyen, a sátra közelében sétált, amikor az elefánt rátámadt, ormányával megragadta és földhöz vágta. A turista feleségének sikerült elmenekülnie, de a férfi nem élte túl a támadást. Az állatot a parkőrök visszaterelték az erdő sűrűjébe. Az érintett kempinget a tartomány kormányzója bezáratta.

A Bangkok Post című újság közlése szerint az elefánt, amely az elmúlt két évben a mostani esettel együtt már három embert ölt meg, valószínűleg a párzási időszak miatt volt agresszív. A hatóságok által elrendelt szigorú biztonsági intézkedések szerint a turistáknak csoportokban kell közlekedniük, és felhívták a figyelmüket, hogy ha elefántokkal találkoznak, azonnal, csöndben hagyják el a környéket. A turisták által látogatott helyeken fokozott ellenőrzést rendeltek el.

A vadon élő elefántok, különösen a száraz évszakban egyre gyakrabban hatolnak be a lakott területekre élelmet keresve – mondta el a helyi természetvédelmi hatóság szóvivője. Hozzátette, hogy az elefántok élőhelyének szűkülése miatt egyre gyakrabban kerül sor ember és elefánt konfliktusára.

Vadon élő elefántok több mint 220 ember, köztük turisták életét oltották ki 2012 óta a thaiföldi nemzeti parkok igazgatóságának adatai szerint. Tavaly januárban egy spanyol turista vesztette életét Thaiföld délnyugati részén, Yao Yai szigeten egy elefántközpontban. A nő épp egy elefántot fürdetett, amikor az állat rátámadt.

A biztonsági előírásokat az ország más nemzeti parkjaiban, köztük a Thap Lan Nemzeti Parkban is megerősítették, ahol mintegy 200 elefántból álló csorda él.

Az elefánt Thaiföld nemzeti állata, a Természetvédelmi Világalap (WWF) 2023-as adatai szerint mintegy 4000-4500 példány él vadon a királyságban. A lakosság mélyen tiszteli az elefántokat, és törvény védi őket.