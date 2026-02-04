Krónika
Brutális téli támadás: drónok és rakéták százait vetették be az orosz erők
Az éjszakai bevetés Kijevet, Harkivot, Dnyiprót, Odesszát, Vinnyicát és más régiókat érintettek, jelentős károkat okozva erőművekben és elosztóhálózatban
Az ukrán légierő szerint a támadásban több mint 450 drónt és több mint 70 rakétát (köztük rekord számú, 32 ballisztikus rakétát) vetettek be az orosz erők.
A csapások miatt Zelenszkij szerint ez az éjszakai támadás közvetlenül cáfolja az Egyesült Államok által kezdeményezett, rövid távú „energiai fegyverszünet” sikerességét.
„Ez pontosan Amerika javaslata volt: a diplomácia és a rendkívül hideg téli időjárás idejére állítsák le az energetikai objektumok elleni csapásokat. Személyes kérés érkezett az Egyesült Államok elnökétől” - idézte az interbetes portál az ukrán elnököt.
Zelenszkij szerint Oroszország nem tartotta be ezt a kérést, hanem éppen kihasználta a néhány napos szünetet arra, hogy felhalmozzon rakétákat és a legsúlyosabb fagyok idején mérjen csapást.
A támadás éppen az Abu-Dzabiban február 4-5-én kezdődő béketárgyalások előestéjén történt, amelyeken Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vesznek részt.
Donald Trump elnök azonban cáfolta az ukrán elnök állításait. A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva Trump kijelentette: Putyin „betartotta a szavát”, a tűzszünet vasárnaptól vasárnapig tartott, és Oroszország ezután csapott le.