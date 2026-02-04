Brutális téli támadás: drónok és rakéták százait vetették be az orosz erők

Közben egyre kétségbeesettebb Zelenszkij, aki már Trumpot okolja az orosz támadások miatt. A súlyos károk következtében a teljes összeomlás szélére sodródott az ukrán energetikai rendszer - közölte a Mandiner .

Kijev romokban és lángokban áll az éjszakai orosz drón- és rakétatámadások után

Az ukrán légierő szerint a támadásban több mint 450 drónt és több mint 70 rakétát (köztük rekord számú, 32 ballisztikus rakétát) vetettek be az orosz erők.

A csapások miatt Zelenszkij szerint ez az éjszakai támadás közvetlenül cáfolja az Egyesült Államok által kezdeményezett, rövid távú „energiai fegyverszünet” sikerességét.

„Ez pontosan Amerika javaslata volt: a diplomácia és a rendkívül hideg téli időjárás idejére állítsák le az energetikai objektumok elleni csapásokat. Személyes kérés érkezett az Egyesült Államok elnökétől” - idézte az interbetes portál az ukrán elnököt.

Zelenszkij szerint Oroszország nem tartotta be ezt a kérést, hanem éppen kihasználta a néhány napos szünetet arra, hogy felhalmozzon rakétákat és a legsúlyosabb fagyok idején mérjen csapást.

A támadás éppen az Abu-Dzabiban február 4-5-én kezdődő béketárgyalások előestéjén történt, amelyeken Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői vesznek részt.

Donald Trump elnök azonban cáfolta az ukrán elnök állításait. A Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva Trump kijelentette: Putyin „betartotta a szavát”, a tűzszünet vasárnaptól vasárnapig tartott, és Oroszország ezután csapott le.