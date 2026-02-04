Brutális büntetést jár, ha ez szerepel a forgalmiban

Sokan jó esetben saját maguk veszik észre a hibás adatot, azonban ha a hatóság, akkor egy időre elbúcsúzhatunk az autónktól. Amennyiben hibás adatot veszünk észre az autónk forgalmijában, lehetőleg amint lehet kérjünk időpontot műszaki szemlére, mert ha közúti ellenőrzés során történik mindez, akkor bevonják az autó forgalmi engedélyét.

Hivatalos helyeken gyakran hangzik el az a mondat: „Amennyiben nem talál eltérést az adatokban elkészítjük az okmányt” sokan ekkor csak általában pár másodperc alatt csak annyit mondanak, nem találnak hibát, pedig néhány esetben ez a döntés később komoly fejfájáshoz vezet. Ezek közé tartozik az autó forgalmi engedélye is, amiben akár egyetlen félregépelt adat is azt eredményezheti, hogy bevonják a gépjármű forgalmiját, hívja fel a figyelmet a Feol.

Ennek kapcsán megkeresték a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukban kifejtették: Amennyiben ellenőrzés során az intézkedő rendőr megállapítja, hogy a forgalmi engedély egyértelműen nem megfelelő adatokat tartalmaz (pl: 4 beszerelt ülés mellett 5 fő szállítható személyek száma van bejegyezve a forgalmi engedélybe, vagy az engedélyben alacsonyabb hengerűrtartalom szerepel annál, mint ami a gyári adatok alapján jellemző lehet), akkor elveszi a forgalmi engedélyt, valamint szabálysértési feljelentést tesz a jármű üzembentartójával szemben. A forgalmi engedélyt a feljelentés egy példányával megküldi az okmányirodának. Az okmányiroda a járművet kivonja a forgalomból engedély nélküli átalakítás miatt, majd a kivont járművet csak egy újabb műszaki vizsga után lehet forgalomba helyezni.

A műszaki vizsgán is kiderülhet a hibás adat

A rendőrség továbbá azt is kiemelte: Ha az időszakos műszaki felülvizsgálaton realizálják az eltérést, nem hosszabbítják meg a forgalmi engedélyt, hanem műszaki adatlapot adnak, mellyel az okmányirodába irányítják az autóst, ahol új forgalmi engedélyt állítanak ki. A műszaki adatlap kiadása, az okmánycsere az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet IV. fejezet 2. pont a) alpont szerint illetékmentes, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul. Amennyiben a forgalmi engedélyben szereplő adatok nem a valóságnak megfelelőek, a biztosító elállhat a kötelező felelősség-biztosítás szerződéskötéstől, vagy eltérő, emelt összeget állapíthat meg – tájékoztatott a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

Komoly kihívás az utólagos javítás

A Magyar Autóklubot is megkeresték a kérdéskörben. Válaszukban kifejtették: Abban az esetben, ha a jármű adatai és az okmány – forgalmi engedély adatai eltérnek egymástól, minden esetben meg kell vizsgálni az eltérés okát. Az esetek döntő többségében az okmányban szereplő adatok – adminisztratív tévedés miatt – térnek el a jármű adatoktól. Ebben az esetben, ha hatósági tévedés/elírás a hiba oka, természetesen a tulajdonost/üzembentartót nem érheti hátrány, sem szankció. Teendő ilyen esetekben: műszaki vizsga, eredetvizsgálat alkalmával derül ki a hiba, ekkor a javításhoz szükséges adatlapot kiadja a vizsgáló állomás, vagy a vizsgálatot követően a közlekedési hatóság műszaki szemle keretében. amennyiben a tulajdonos/üzembentartó veszi észre a hibát, akkor a javítás miatt a közlekedési hatósághoz kell fordulni, aki műszaki szemle keretében javítja a hibát. A tulajdonosnak 15 napon belül be kell jelentenie a változást (a javított adatlappal kezdeményezni kell az új forgalmi engedély kiadását).