Krónika
Brutális büntetést jár, ha ez szerepel a forgalmiban
Érdemes alaposan tanulmányozni az iratokat
Hivatalos helyeken gyakran hangzik el az a mondat: „Amennyiben nem talál eltérést az adatokban elkészítjük az okmányt” sokan ekkor csak általában pár másodperc alatt csak annyit mondanak, nem találnak hibát, pedig néhány esetben ez a döntés később komoly fejfájáshoz vezet. Ezek közé tartozik az autó forgalmi engedélye is, amiben akár egyetlen félregépelt adat is azt eredményezheti, hogy bevonják a gépjármű forgalmiját, hívja fel a figyelmet a Feol.
Ennek kapcsán megkeresték a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Válaszukban kifejtették: Amennyiben ellenőrzés során az intézkedő rendőr megállapítja, hogy a forgalmi engedély egyértelműen nem megfelelő adatokat tartalmaz (pl: 4 beszerelt ülés mellett 5 fő szállítható személyek száma van bejegyezve a forgalmi engedélybe, vagy az engedélyben alacsonyabb hengerűrtartalom szerepel annál, mint ami a gyári adatok alapján jellemző lehet), akkor elveszi a forgalmi engedélyt, valamint szabálysértési feljelentést tesz a jármű üzembentartójával szemben. A forgalmi engedélyt a feljelentés egy példányával megküldi az okmányirodának. Az okmányiroda a járművet kivonja a forgalomból engedély nélküli átalakítás miatt, majd a kivont járművet csak egy újabb műszaki vizsga után lehet forgalomba helyezni.
A műszaki vizsgán is kiderülhet a hibás adat
A rendőrség továbbá azt is kiemelte: Ha az időszakos műszaki felülvizsgálaton realizálják az eltérést, nem hosszabbítják meg a forgalmi engedélyt, hanem műszaki adatlapot adnak, mellyel az okmányirodába irányítják az autóst, ahol új forgalmi engedélyt állítanak ki. A műszaki adatlap kiadása, az okmánycsere az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IX. melléklet IV. fejezet 2. pont a) alpont szerint illetékmentes, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul. Amennyiben a forgalmi engedélyben szereplő adatok nem a valóságnak megfelelőek, a biztosító elállhat a kötelező felelősség-biztosítás szerződéskötéstől, vagy eltérő, emelt összeget állapíthat meg – tájékoztatott a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.
Komoly kihívás az utólagos javítás
A Magyar Autóklubot is megkeresték a kérdéskörben. Válaszukban kifejtették: Abban az esetben, ha a jármű adatai és az okmány – forgalmi engedély adatai eltérnek egymástól, minden esetben meg kell vizsgálni az eltérés okát. Az esetek döntő többségében az okmányban szereplő adatok – adminisztratív tévedés miatt – térnek el a jármű adatoktól. Ebben az esetben, ha hatósági tévedés/elírás a hiba oka, természetesen a tulajdonost/üzembentartót nem érheti hátrány, sem szankció. Teendő ilyen esetekben: műszaki vizsga, eredetvizsgálat alkalmával derül ki a hiba, ekkor a javításhoz szükséges adatlapot kiadja a vizsgáló állomás, vagy a vizsgálatot követően a közlekedési hatóság műszaki szemle keretében. amennyiben a tulajdonos/üzembentartó veszi észre a hibát, akkor a javítás miatt a közlekedési hatósághoz kell fordulni, aki műszaki szemle keretében javítja a hibát. A tulajdonosnak 15 napon belül be kell jelentenie a változást (a javított adatlappal kezdeményezni kell az új forgalmi engedély kiadását).