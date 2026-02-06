A Microsoft alapítója beismerte, hogy kapcsolatban állt Epstein-nel

A Microsoft alapítója, Bill Gates mély sajnálatát fejezte ki minden kapcsolat miatt, amely a kiskorúakkal való szexkereskedelemmel vádolt pénzügyi szakember, Jeffrey Epsteinhez fűződött.

Az ausztrál 9News televíziós csatornának adott interjújában kijelentette, hogy ez a kapcsolat vacsorákra korlátozódott.

Sajnálom minden vele töltött percet, és bocsánatot kérek, hogy ezt megengedtem magamnak. Az igazság az, hogy minden vacsorákra korlátozódott: soha nem jártam a szigeten, és nem találkoztam semmilyen nővel – mondta Gates.

A milliárdos hamisnak nevezte az egyik, 2013 júliusában kelt levelet, feltételezve, hogy Epstein így próbálhatott neki kárt okozni. A január végén közzétett amerikai igazságügyi minisztériumi dokumentumok azonban állításokat tartalmaznak Gates bizonyos intim kapcsolatok eltitkolására és gyógyszerek használatára tett kísérleteiről.

Korábban Gates képviselője cáfolta az Epstein-ügy új dokumentumaiban szereplő állításokat. A médiában megjelent hírek szerint a milliárdos állítólag nemi úton terjedő betegséget kapott el, amikor „orosz származású” lányokkal bulizott a villában.