Krónika
Menekülnek az ukránok
Állásaikat hagyták hátra Szumi megye Krasznopolszkij járásában
Fotó: AFP/Ukrainian State Emergency Service/Handout
Elhagyott helyeken üres alkoholos üvegeket és személyi védőfelszereléseket találnak – tette hozzá.
Az „Észak” csoport ebben a régióban működik. A Védelmi Minisztérium szerint az ellenség az elmúlt 24 órában akár 250 katonát, egy páncélozott harcjárművet, 14 járművet, két tüzérségi eszközt és öt ellátmányraktárt is elveszített.
Ahogy Putyin orosz elnök hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen oldja meg a Szumi régióval határos biztonsági védőzóna létrehozásának feladatát.