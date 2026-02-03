2026. február 3., kedd

Menekülnek az ukránok

Állásaikat hagyták hátra Szumi megye Krasznopolszkij járásában

 2026. február 3. kedd. 15:27
„Az ukrán fegyveres erők védelme szó szerint szétreped, a személyi állomány menekül, hátrahagyva fegyvereiket” – mondta a Ria Novosztyi forrása.

Az ukránok az elmúlt 24 órában akár 250 katonát, egy páncélozott harcjárművet, 14 járművet, két tüzérségi eszközt és öt ellátmányraktárt is elveszítettek - Képünkön az ukrajnai Szumi régió településeit is folyamatos orosz dróntámadások érik
Fotó: AFP/Ukrainian State Emergency Service/Handout

Elhagyott helyeken üres alkoholos üvegeket és személyi védőfelszereléseket találnak – tette hozzá.

Az „Észak” csoport ebben a régióban működik. A Védelmi Minisztérium szerint az ellenség az elmúlt 24 órában akár 250 katonát, egy páncélozott harcjárművet, 14 járművet, két tüzérségi eszközt és öt ellátmányraktárt is elveszített.

Ahogy Putyin orosz elnök hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen oldja meg a Szumi régióval határos biztonsági védőzóna létrehozásának feladatát.

