Kijev lángokban áll

Több ukrán város – köztük Harkiv – is orosz rakéta- és dróntámadások célpontjává vált az éjszaka - közölte a Reuters forrásait idéző Mandiner.

Az első jelentések szerint lakóépületek, egy oktatási intézmény és egy kereskedelmi épület is megrongálódott a támadásban. A Reutersnek nyilatkozó tanúk hangos robbanásokról számoltak be, melyek éjfél után rázták meg a fővárost. Elmondásuk szerint az oroszok drónokat és rakétákat is bevetettek.

A közösségi médiában több felvétel is megjelent a kijevi támadásban kigyulladt épületekről.

Úgy tudni, Oroszország más ukrán régiókat is légitámadásokkal sújtott hajnalban: többek között Harkivot, az ország második legnagyobb városát, ahol a regionális kormányzó szerint két ember megsérült.