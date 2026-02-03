2026. február 3., kedd

Előd

Krónika

Kijev lángokban áll

Elszabadult a pokol, az oroszok ostrom alá vették az ukrán fővárost

MH
 2026. február 3. kedd. 9:02
Frissítve: 2026. február 3. 9:24
Több ukrán város – köztük Harkiv – is orosz rakéta- és dróntámadások célpontjává vált az éjszaka - közölte a Reuters forrásait idéző Mandiner.

Lángoló épület egy orosz légitámadást követően Kijevben 2026. február 3-án kora reggel
Fotó: AFP/Serhii Okunev

Az első jelentések szerint lakóépületek, egy oktatási intézmény és egy kereskedelmi épület is megrongálódott a támadásban. A Reutersnek nyilatkozó tanúk hangos robbanásokról számoltak be, melyek éjfél után rázták meg a fővárost. Elmondásuk szerint az oroszok drónokat és rakétákat is bevetettek.

A közösségi médiában több felvétel is megjelent a kijevi támadásban kigyulladt épületekről.

Úgy tudni, Oroszország más ukrán régiókat is légitámadásokkal sújtott hajnalban: többek között Harkivot, az ország második legnagyobb városát, ahol a regionális kormányzó szerint két ember megsérült.

