Keddi forintárfolyamok

Az euró jegyzése reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után

 2026. február 3. kedd. 7:43
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizák előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Keddi forintárfolyamok
Az euró jegyzése február 3-án, kedden reggel hét órakor 381,01 forinton állt az előző este hat órai 381,12 forint után
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollárt 322,65 forinton jegyzik 322,74 forint után, a svájci frank jegyzése 414,51 forintra ment fel 413,91 forintról.

Kedd reggeli jegyzésén 0,9 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 1,5 százalékkal erősebben a dollárral szemben, a svájci frank ellenében viszont 0,3 százalékkal gyengébben.

