Felhívták a figyelmet a monoton munka következményeire

Vera Nikishina, a Pirogov Egyetem Klinikai Pszichológiai és Szociális Munka Intézetének igazgatója és a pszichológia doktora a monoton munka következményeiről tartott előadást.

A monoton munkavégzést az érzelmi reakció csökkenése, a szellemi teljesítmény romlása és a koncentráció elvesztése jellemzi (képünk illusztráció)

Nikishina szerint, amikor egy személyt kizárólag érdektelen, de szükséges munkára kényszerítenek, monotóniát tapasztal – ezt az állapotot az érzelmi reakció csökkenése, a szellemi teljesítmény romlása és a koncentráció elvesztése jellemzi – írta meg a Lenta.ru.

„A monoton feladatok elvégzésével elveszítjük az érzelmi »visszacsatolást«, amely fenntartja a figyelmünket és a termelékenységünket. Ez különösen igaz az akaraterőt igénylő – eleve kellemetlen – feladatok megoldása során” – jelentette ki a szakember.