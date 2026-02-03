2026. február 3., kedd

Előd

Felhívták a figyelmet a monoton munka következményeire

Mentális és fizikai egészségkárosodás is felléphet

 2026. február 3. kedd. 20:09
Vera Nikishina, a Pirogov Egyetem Klinikai Pszichológiai és Szociális Munka Intézetének igazgatója és a pszichológia doktora a monoton munka következményeiről tartott előadást.

Felhívták a figyelmet a monoton munka következményeire
A monoton munkavégzést az érzelmi reakció csökkenése, a szellemi teljesítmény romlása és a koncentráció elvesztése jellemzi (képünk illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP/CFOTO

Nikishina szerint, amikor egy személyt kizárólag érdektelen, de szükséges munkára kényszerítenek, monotóniát tapasztal – ezt az állapotot az érzelmi reakció csökkenése, a szellemi teljesítmény romlása és a koncentráció elvesztése jellemzi – írta meg a Lenta.ru.

„A monoton feladatok elvégzésével elveszítjük az érzelmi »visszacsatolást«, amely fenntartja a figyelmünket és a termelékenységünket. Ez különösen igaz az akaraterőt igénylő – eleve kellemetlen – feladatok megoldása során” – jelentette ki a szakember.

