Dideregnek az emberek Kubában

A szigeten először mértek fagypont közeli hőmérsékletet

MH/MTI
 2026. február 4. szerda. 7:16
Az Insmet meteorológiai szolgálat Facebookon közzétett keddi tájékoztatása szerint az északi Matanzas tartományban egy mérőállomás rögzített 0 Celsius-fok körüli hőmérsékletet. Ez a valaha mért legalacsonyabb hőmérséklet a trópusi szigeten.

Kuba történetében első alkalommal mértek fagypont körüli hőmérsékletet, az emberek kabátban járnak és dideregnek
Fotó: YAMIL LAGE / AFP

A matanzasi időjárási központ ráadásul zúzmarás mezőkről is beszámolt, ami a rendszerint hőségtől szenvedő Kubában rendkívül ritka jelenség.

A legutóbbi hidegrekordot 1996-ban mérték, 0,6 Celsius-fokot.

Az Insmet szerint a mostani hőmérsékletesés egy hidegfrontnak tudható be, amelynek következtében az amerikai kontinens északi részéről sarkvidéki légtömegek áramlanak a Karib-tenger térségébe is.

Az Egyesült Államok több tagállamát is rendkívüli hideghullám sújtja most. Hóesés és dermesztő hideg volt olyan államokban is, ahol rendszerint jóval magasabb az ilyenkor megszokott hőmérséklet, így Georgiában és Észak-Karolinában. Az egyébként napfényes Floridában olyan hideg volt, hogy még a leguánok is leestek a fákról.

